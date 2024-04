Estes são os 3 signos que ainda vão ter muita sorte ao amor em 2024 (e o que vai acontecer aos outros?)

Há três signos que vão viver histórias de amor apaixonantes e duradoras, de acordo com a revista francesa Masculin. Veja ainda, de acordo com as previsões apresentadas pela mesma revista, o que é esperado no amor para os restantes signos.

Touro

Para os nativos do Touro, o ano de 2024 promete ser particularmente favorável aos encontros e à consolidação dos laços amorosos existentes. Graças à presença de Vénus neste signo no início do ano, estes nativos terão a oportunidade de atrair o amor e de estabelecer relações sólidas e duradouras com parceiros compatíveis.

Leão

Os nativos de Leão também serão particularmente sortudos no amor em 2024. De facto, o seu charme natural aliado à presença de Marte no seu signo em grande parte do ano proporcionará um período ideal para as questões do coração.

Sagitário

Os sagitarianos também vão ocupar um lugar de destaque no pódio dos signos do zodíaco mais sortudos no amor em 2024. Graças à presença de Júpiter no seu signo, estes nativos poderão desfrutar de um ano cheio de promessas amorosas e oportunidades inesperadas.

Saiba agora o que vai acontecer aos restantes signos: