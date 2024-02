A moda da skincare em crianças e adolescentes motiva alerta de dermatologistas

A atual tendência de crianças e adolescentes cumprirem rotinas complexas de cuidados com a pele, conhecidas como ‘skincare’ e inspiradas por influenciadores nas redes sociais, está a gerar preocupações entre os dermatologistas.

De acordo com um artigo da revista Newsweek, a popularidade dos produtos antienvelhecimento, como retinol ou ácidos exfoliantes entre os mais jovens está a conduzir a um aumento de lesões cutâneas, como eczema, erupções e agravamento da acne.

Em declarações à revista norte-americana, a dermatologista Carol Cheng, do departamento de saúde da Universidade da Califórnia (UCLA), nos Estados Unidos, alerta que muitos desses produtos contêm ingredientes ativos destinados a peles maduras, podendo irritar a pele jovem e causar efeitos contrários ao desejado. A influência das redes sociais, especialmente o TikTok, tem levado jovens a seguir regimes de cuidados com a pele que combinam diversas marcas caras, sem considerar as idades recomendadas nos rótulos.

A dermatologista sublinha que ingredientes como o retinol são mais apropriados para peles maduras, uma vez que estimulam a produção de colagénio para combater rugas. Contudo, antes dos 20 anos, o colagénio na pele ainda não começou a diminuir, tornando o uso de retinol desnecessário e potencialmente prejudicial.

A mesma publicação falou ainda com Szu Shen Wong, farmacêutica da Universidade de Keele, em Inglaterra, que acrescentou que alguns produtos contêm ingredientes agressivos, como ácidos exfoliantes, destinados a remover a camada superior da pele. O uso inadequado em peles jovens e sensíveis pode resultar em danos.

Além disso, misturar vários ingredientes para criar uma ‘skincare’ é uma prática comum entre os jovens, mas pode alterar o PH dos produtos, levando à irritação da pele. O uso inadequado de retinol, como usá-lo de manhã ou sem proteção solar, aumenta ainda o potencial de danos na pele.

Os especialistas recomendam aos mais novos uma rotina mais simples, evitando ingredientes mais fortes. Limpar o rosto uma ou duas vezes ao dia com um limpador facial suave, aplicar protetor solar pela manhã e, se a pele estiver seca, adicionar um hidratante facial à noite é suficiente.

A proteção solar é crucial para evitar o envelhecimento prematuro da pele, sendo a base dos cuidados com a pele. E, garantem os especialistas, uma pele perfeita consegue-se com horas de sono suficientes, hidratação adequada e uma boa dieta. Note-se que não há produtos capazes de reverter os danos causados pela falta de horas de dormir, desidratação ou má nutrição.

.