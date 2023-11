Hipertensão: esta pequena mudança tem o mesmo resultado que os medicamentos, conclui estudo

Por vezes, basta uma pequena mudança na nossa rotina para se ver um grande impacto na nossa saúde. Um novo estudo sobre hipertensão parece indicar isso mesmo. As mudanças são tão positivas no nosso organismo que chegam a ser equivalentes às que surgem com a toma de medicação.

O novo estudo, citado pela edição da CNN em espanhol, sugere que consumir menos uma colher de chá de sal por dia pode reduzir a pressão arterial tanto como com a medicação habitual para a hipertensão.

Uma colher de chá comporta 2300 miligramas de sal, quase metade da dose recomendada pela Organização Mundial de Saúde de 5000 mg para adultos. Esta redução é suficiente para fazer a diferença, conclui o estudo.

De acordo com Norrina Allen, coinvestigadora principal e professora de medicina preventiva na Feinberg School of Medicine da Northwastern University, nos Estados Unidos, este é o primeiro estudo que mostra que é possível que pessoas que já tomam medicação para a hipertensão consigam reduzir ainda mais a sua tensão arterial limitando a ingestão de sódio.

Os resultados do estudo mostram que entre 70% e 75% das pessoas conseguem reduzir a tensão com a redução de sal na alimentação e que o impacto pode ser visto rapidamente e de forma considerável.

A hipertensão é um problema muito prevalente na sociedade, afetando cerca de um em cada três adultos no mundo. É conhecida como “assassino silencioso” já que não apresenta sintomas, mas pode provocar ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, danos renais e AVC.