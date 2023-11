Há um alimento rico em melatonina que vai ajudar a dormir melhor

Na hora de dormir, a melatonina é a hormona essencial, já que é responsável por regular o ciclo de sono. Apesar de ser produzida de forma natural pelo cérebro, há alimentos que a contém ou que promovem a sua síntese.

Hoje em dia, há cada vez mais pessoas a consumirem mais alimentos com melatonina para terem melhor qualidade de sono e combaterem as odiadas insónias.

Se sente que precisa de dormir melhor e antes de ir para a cama opta por tomar o clássico leite morno com mel, temos a dizer que há um alimento que será muito melhor opção já que vai aumentar os níveis de melatonina no seu organismo.

De acordo com o El Español, que cita vários estudos, as cerejas vermelhas, especialmente as mais ácidas, têm um teor elevado de melatonina, sendo por isso ideais para quem procura dormir melhor.

Além de serem antioxidantes e anti-inflamatórias, as cerejas são ricas em melatonina e promovem a produção natural desta hormona. Podem também ajudar a regular o ritmo circadiano, essencial para um padrão saudável de sono.

Além das cerejas, também a aveia, o milho, as nozes, os cogumelos, as bagas goji, as uvas ou os tomates contêm melatonina ou ajudam o corpo a produzir mais dessa hormona.

Outros benefícios da melatonina

Apesar de ser muito conhecida pelo seu impacto na qualidade de sono, a melatonina tem variados benefícios para o organismo.

Como explica o El Español, esta hormona ajuda a regular o sistema imunológico, tendo também efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, além de reduzir o colesterol mau.

A melatonina contribui também no combate ao envelhecimento celular.