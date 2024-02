Removedor de gelinho e verniz de gel está a ser a loucura em Espanha. Saiba onde comprar

A febre das unhas com gelinho ou verniz de gel veio para ficar e a durabilidade, resistência e sensação de mãos impecáveis faz deste um método de manicure ganhador. Mas, tem tido uma grande limitação at]e agora: se precisarmos de remover o verniz, a acetona não é suficiente e parece muito difícil fazer as unhas voltarem ao original.

O método mais popular passa por usar acetona em todos os dedos, com uma cobertura com papel de alumínio, num processo demorado e que quase nunca tem resultados perfeitos. Acabamos a ter de voltar ao salão de beleza para fazer este trabalho.

Porém, como escreve o jornal El Español, em Espanha está a ficar viral um produto que se diz ‘mágico’: chama-se Magic Gel Remover e faz o gelinho estalar imediatamente, fazendo-o descolar naturalmente da unha. E está à venda em Portugal.

O removedor de gelinho, da marca Mylee, está disponível por menos de 10 euros, na Amazon. (veja mais detalhes na galeria acima)

O processo de remoção é semelhante ao da aplicação de um verniz. Deve-se aplicar o produto com o pincel e aguardar entre 3 a 5 minutos, seguindo estes passos:

1. Limar bem as unhas para remover a camada brilhante e aplicar uma camada generosa de Magic Gel Remover sobre o verniz, evitando a pele.

2. Deixar atuar entre 3 a 5 minutos. O gel começa a formar bolhas e a descascar, indicando que já é o momento de o remover.

3. Limpar as unhas com um papel absorvente para remover os resíduos e cuidar das unhas com uma boa lima e óleo hidratante.