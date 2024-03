Chão das casas das grandes cidades tem bactérias fecais. Estudo prova a importância de tirar os sapatos

Tirar os sapatos antes de entrar em casa é um hábito que deve mesmo ficar enraizado na maioria das famílias, principalmente as que moram em grandes cidades. São cada vez mais as famílias com cães (e ainda bem!), mas os cocós que fazem nos passeios, mesmo sendo devidamente recolhidos em sacos, deixam bactérias fecais nas ruas.

Um estudo publicado no Journal of Applied Psychology investigou, em Nova Iorque, a presença de bactérias fecais em ambientes urbanos e analisou como essas bactérias se transferem entre ambientes externos e internos. As conclusões do estudo ‘Indicador de bactérias fecais em pisos internos associadas à contaminação externa de calçadas na cidade de Nova Iorque' revelaram que as bactérias enterecocos e coliformes fecais estão presentes em superfícies interiores, como pisos de edifícios, assim como nas solas dos sapatos dos ocupantes desses edifícios que as transportam.

A suscetibilidade das bactérias presentes nas solas dos sapatos a agentes antimicrobianos é semelhante à de E. coli, E. faecalis e S. aureus cultivadas. Além disto, nas calçadas da cidade, a concentração de enterecocos na água da chuva é significativa, verificou o mesmo estudo.

Estes resultados indicam que as bactérias fecais estão por todo o lado nas calçadas e podem ser transportadas para ambientes internos através das solas dos sapatos, especialmente em áreas com carpetes e tapetes, deixando os humanos expostos a patógenos fecais no ambiente interior. Por isso, o melhor mesmo é deixar os sapatos à porta.