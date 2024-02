Como renovar o soalho de madeira sem ter de afagar o chão

É normal que com o uso, o chão de madeira de casa comece a precisar de uma atenção extra. E se por um lado afagar é uma boa forma de lhe dar um novo ar, a verdade é que é um método moroso e caro. A boa notícia é que pode renovar o soalho de madeira sem ter de o afagar.

Ao renovar o chão de madeira sem afagar, está a poupar dinheiro e tempo, a preservar o aspeto original e a reduzir o lixo. E é muito simples fazê-lo, como explicam os profissionais desta área da empresa norte-americana 1 DAY Hardwood Floor Refinishing, mostrando como é possível então dar um novo ar ao soalho mantendo as lixas longe.

Antes de começar a renovar o seu soalho de madeira, tem de fazer alguma preparação. Veja se não tem tábuas soltas ou parafusos em falta e faça essas reparações. Retire toda a mobília e tapetes da área e passe um pano húmido no chão para remover resíduos e pó. Por fim, procure áreas com manchas, estas vão precisar de mais atenção.

Passo a passo para dar um novo aspeto ao seu soalho de madeira

1. Comece por aspirar o chão

Aspirar é um dos passos mais importantes quando se vai renovar o chão sem afagar, isto porque remove qualquer lixo ou pó que esteja mais entranhado na superfície rugosa da madeira. Use o aspirador com a ponta de escova para evitar riscar e vá passando devagar em toda a superfície que vai ser tratada.

2. Aplique massa para preencher falhas

Escolha a cor de massa de reparação de madeiras que melhor se aplica ao soalho e aplique-a como vem indicado no produto. Deixe secar pelo menos 24 horas.

3. Polir o piso

Antes de passar para este passo, é essencial garantir que a área esta seca. Depois, use a almofada própria para polir e faça-o de forma uniforme em todo o soalho de madeira. Quando acabar, aspire com cuidado para não riscar e passe um produto de limpeza próprio para eliminar os vestígios de pó e sujidade.

4. Revestir o piso de madeira

Depois de ter retirado os riscos e ter limpado o chão, está na hora de o revestir com uma velatura ou verniz. Ou seja, colocar uma nova camada de acabamento no chão para o proteger e devolver-lhe a sua beleza natural. Procure um produto para finalizar de qualidade que seja compatível com o que já está no chão.

Aplique na direção dos veios da madeira e garanta uma aplicação uniforme sem bolhas ou riscos que possam notar-se depois de secar. Atenção também à quantidade que põe.

Antes de voltar a pisar o chão, dê-lhe bastante tempo para secar. Isto garante um acabamento mais bonito e que a madeira está verdadeiramente protegida.

Como mantém o soalho de madeira bonito por mais tempo

Uma boa manutenção do chão é o segredo para mantê-lo bonito por vários anos sem grandes intervenções. De acordo com o site da '1 Day Refinishing', há quatro truques para garantir que o piso fica bonito.

1. Aspire com regularidade para remover sujidade que pode tornar o chão baço. Atenção à ponta que usa – deve ser macia para não riscar o chão.

2. Use tapetes para proteger as zonas onde as pessoas andam mais. Isto mantém o piso mais limpo e evita que se risque com tanta facilidade.

3. Se verter alguma coisa, limpe imediatamente para evitar que manche ou danifique a madeira.

4. Evite andar de sapatos e ponha protetores nos móveis para manter os riscos longe.