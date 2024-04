Chiado tem novo espaço de cowork

Link To Leaders

Se preza por uma localização premium e boas acessibilidades de transporte, há um novo espaço de cowork situado em plena Praça Luís de Camões, no Chiado.

“Num edifício emblemático com uma luminosidade única, deixe-se inspirar pela brisa literária e artística que converge na zona mais central e cosmopolita de Lisboa”, pode ler-se no site do Ambassador Cowork, um novo espaço de cowork “que se assume como o ambiente perfeito para quem procura um escritório flexível e central”.

O novo espaço conta com um total de 200 metros quadrados distribuídos por 1 piso. Ao todo, inclui quatro escritórios privativos, 12 lugares de cowork, uma cabine telefónica, duas salas de reunião e uma copa.

Os interessados podem reservar os espaços de coworking a partir de 40 euros por dia. Já os custos dos escritórios privados começam a partir dos 400 euros por mês por posto de trabalho.

As reservas podem ser feitas através do site do novo espaço de cowork.

