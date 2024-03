Precisa de um espaço de cowork gratuito? O Centro Comercial Colombo tem

O My place to cowork dispõe de 11 pontos de trabalho e a utilização é gratuita e está a funcionar no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

Os trabalhadores que passem pelo Centro Comercial Colombo têm à disposição um novo espaço de coworking, composto por 11 pontos de trabalho. A utilização é gratuita, mas exige reserva prévia através da aplicação móvel do centro comercial.

“O Colombo inaugurou um espaço de coworking composto por 11 pontos de trabalho: dois individuais, duas mesas de grupo para duas pessoas, uma mesa de grupo para até cinco elementos e um lugar para mobilidade reduzida”, anunciou o centro comercial, numa nota enviada às redações.

O espaço My place to cowork está localizado no piso um, junto às lojas ECCO, Quebramar e Maria Croissant. Os interessados têm de descarregar a aplicação móvel do centro comercial e clicar em “reservar espaço em cowork”. Depois, é escolher o dia e a hora pretendidos.

Já para aceder ao espaço, no dia e hora reservados, é apenas necessário fazer scan do QR Code que está à entrada.

“O novo serviço oferece uma experiência cómoda, flexível e sem custos aos visitantes, que podem optar por trabalhar individualmente ou em grupo, num ambiente dinâmico e acolhedor”, detalha o centro comercial.

Com este novo espaço, o Colombo torna-se o primeiro centro comercial gerido pela Sonae Sierra a disponibilizar uma zona específica para cowork.

“O ‘My place To cowork’ vem reforçar o compromisso assumido pelo Centro Colombo em proporcionar experiências diferenciadoras e responder às necessidades dos seus visitantes, numa abordagem inovadora que vai além da vertente comercial. Acreditamos que será um espaço muito utilizado, pelas condições de que dispõe”, refere Paulo Gomes, diretor do Centro Colombo.