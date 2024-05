As 10 rotas aéreas com mais probabilidade de sofrer forte turbulência

Numa semana em que o mundo ficou impressionado com um episódio de turbulência grave, num voo da Singapore Airlines, e que provocou a morte a um homem e deixou 30 passageiros feridos, a revista Condé Nasté Traveler, elaborou uma lista com as 10 rotas aéreas mais propensas a ter turbulência intensa.

De acordo com um estudo da Universidade de Reading, citado pela CNN Portugal, existe hoje mais turbulência do que há quatro décadas. “Os investigadores atribuem este aumento às alterações climáticas, que estão a aquecer o ar devido às emissões de CO2 e a intensificar, por sua vez, o cisalhamento do vento [qualquer mudança na direção e/ou na velocidade do vento numa dada distância, tanto na horizontal como na vertical] nas correntes de jato”, escreve a CNN.

Apesar de Portugal não constar na lista dos piores percursos, há rotas europeias entre aquelas em que é mais provável passar por este problema que agora se tornou mais visível após este incidente.

Conheça a lista:

1. Santiago (SCL), Chile – Santa Cruz (VVI), Bolívia

2. Almaty (ALA), Cazaquistão – Bisqueque (FRU), Quirguistão

3. Lançhou (LHW), China – Chengdu (CTU), China

4. Centrair (NGO), Japão – Sendai (SDJ), Japão

5. Milão (MXP), Itália – Genebra (GVA), Suíça

6. Lançhou (LHW), China – Xianyang (XIY), China

7. Osaka (KIX), Japão – Sendai (SDJ), Japão

8. Xianyang (XIY), China – Chengdu (CTU), China

9. Xianyang (XIY), China – Chongqing (CKG), China

10. Milão (MXP), Itália – Zurique (ZRH), Suíça

A turbulência no avião assusta-o? Piloto explica durante voo assustador por que não tem de ter medo (vídeo)