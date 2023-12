Depois de ignorarem avisos de gondoleiro, turistas vivem momentos de pânico depois de gôndola se virar

Um grupo de turistas chineses que se recusou a sentar e insistiu em tirar selfies durante um passeio de gôndola em Veneza fez com que a embarcação se virasse. Uma vez na água, os viajantes entraram em pânico ao verem-se num canal escuro e frio, como relata o The Guardian.

O gondoleiro, que levava a cabo uma manobra complexa quando passava sob uma ponte perto da Praça de São Marcos, também acabou na água antes de tentar resgatar os passageiros.

Um post da página do Instagram da Venezia Non è Disneyland (Veneza não é Disneylândia), conta criada por jovens da cidade para narrar os infortúnios dos turistas na cidade, contou que as vítimas deste incidente foram recebidas no teatro ópera La Fenice, situado muito perto do ocorrido.