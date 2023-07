O seu voo foi cancelado? A FlyFair trata de tudo e da sua indemnização.

O seu voo foi cancelado, está atrasado ou recusaram-lhe o embarque? A FlyFair pode ajudá-lo. Nas vésperas da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e prevendo constrangimentos nos voos durante esta altura, a start-up portuguesa que acaba de chegar ao mercado lançou uma plataforma de apoio aos direitos dos passageiros.

Além das greves no controlo de tráfego aéreo (ATC) por toda a Europa e outras paralisações no setor de aviação, em particular no Aeroporto de Lisboa, junta-se ainda a entrada de mais de um milhão de peregrinos para assistirem à JMJ, que se realiza de 1 a 6 de agosto, explica a FlyFair.

“Perturbações são, naturalmente, esperadas durante os próximos dias” afirma Ivan Ferreira, CEO da FlyFair, acrescentando que “estaremos atentos a todas as irregularidades e daremos todo o apoio necessário aos passageiros lesados, para que se façam valer dos seus direitos”.

O objetivo da FlyFair é “simplificar a vida dos passageiros, tratando de todo o processo burocrático para garantir a sua indemnização que, por vezes, pode demorar largos meses até à sua resolução”.

Assim, quem viajar de avião, saiba que de acordo com o Regulamento CE 261/2004 que regula os voos na União Europeia, quando um voo é cancelado, atrasado mais de três horas, ou o embarque lhe seja recusado por motivos intrínsecos à companhia aérea, além do reembolso do bilhete e do direito a assistência (que inclui alimentação, alojamento, transfer e comunicações), tem direito a pedir uma indemnização de 250 a 600 euros, valor que varia conforme a origem e o destino da sua viagem.

Mas como é que funciona a plataforma da Flyfair? Se o seu voo foi cancelado ou está atrasado mais de 3 horas, não desespere. Preencha um formulário disponível no site da empresa para verificar se tem direito a receber indemnização. A partir daqui a FlyFair trata de todo o processo burocrático e cobra-lhe uma taxa de 30% do montante recebido caso a indemnização seja garantida.

A FlyFair pode transferir até 600 euros para a sua conta bancária.

Este artigo de opinião foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders