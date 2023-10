Estrela de ‘Virgin River’ e 'This is Us' está completamente diferente após mudança de visual

Ela é a Mel de ‘Virgin River’ e Sophie de ‘This is Us’, duas séries de bastante sucesso dos últimos anos e que tiveram direito a várias temporadas. Agora, a atriz optou por mudar de visual e as fotografias que publica no Instagram mostram um outro lado mais ousado que não vemos nas personagens, de certa forma cândidas, que interpreta em ambas as séries.

Num vídeo gravado a partir de uma sessão de fotografias, publicado há uma semana, encontramos uma Alexandra sensual, num conjunto ousado e com um corte de cabelo muito mais curto.

Veja no vídeo abaixo o novo look e aproveite para percorrer a galeria (acima) e ver alguns dos melhores momentos da atriz.