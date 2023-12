Atenção voluntários. Há uma nova app que contabiliza as horas que dedica aos outros

A nova app Cartão de Voluntário permite o registo de todos os que praticam voluntariado, a contabilização das horas que dedicam a causas e ainda garante vantagens para as organizações com as quais colaboram. Esta é uma iniciativa da Entrajuda, em parceria com a CASES-Cooperativa António Sérgio para a Economia Social e a CPV-Confederação Portuguesa do Voluntariado, com tecnologia desenvolvida pela INCM-Imprensa Nacional Casa da Moeda e com apoio da Outsystems, da DNS.pt e da AKT.

Outros artigos

Iberdrola e bp pulse criam empresa ibérica para carregamento elétrico rápido

Promove 2024 abre candidaturas para financiamento de projetos no interior

Dois terços dos portugueses poupam menos de 10% do salário

“Pessoas extraordinárias merecem um cartão extraordinário” é o mote da campanha de comunicação que vai permitir que o tempo dos voluntários passe a ser duplamente valorizado e contabilizado. Para além de registar todas as horas dedicadas ao voluntariado, esta aplicação vai permitir que o número de horas de voluntariado seja convertido em pontos que revertem para as entidades sem fins lucrativos e que poderão ser trocados por benefícios e descontos oferecidos por empresas da área da energia, da distribuição alimentar, das telecomunicações e outras que adiram ao projeto.

A app está ligada ao portal do portal do voluntário que inclui uma área pessoal na qual os voluntários podem consultar o seu percurso de voluntariado e obter declarações que atestem a sua participação nas diversas iniciativas. O portal terá também uma área dedicada às Organizações Promotoras, que podem fazer registo dos seus voluntários e ter conhecimento das horas de trabalho recebidas.

“Cada vez mais pessoas se dedicam a projetos, atividades ou causas solidárias de forma voluntária e desinteressada. Ser voluntário significa servir a comunidade, dentro daquilo que são as nossas horas extraordinárias. Com esta app e este cartão é possível contabilizar as horas de trabalho voluntário realizado por qualquer pessoa. E certamente teremos estatísticas reveladoras no bom sentido. Todos nós doamos horas a instituições e sabemos também que muitas instituições não têm forma contabilizar essas mesmas horas, este cartão e esta app vai permitir acompanhar mais de perto as horas que são doadas efetivamente às causas”, afirma Fernanda Freitas, porta-voz do Cartão de Voluntário.

A app está disponível no Google Play ou na App Store e os voluntários podem registar o tempo disponibilizado, através de um QR Code disponível nos locais onde irão realizar ações de trabalho voluntário.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.