Zé Lopes celebra 26 anos! Recorde a dramática e inspiradora perda de peso do apresentador

Zé Lopes, apresentador da TVI e comentador no ‘Dois às 10’, celebra hoje 26 anos e teve direito a uma surpresa no programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. A propósito da celebração, recordamos como era o apresentador quando chegou à TVI e como está agora, após uma incrível luta e inspiradora jornada de perda de peso.

“Este ano escolhi passar a meia-noite sozinho. Quis parar para pensar, para refletir…”, escreveu no Instagram. “Hoje, mais do que nunca, tenho a certeza de onde quero chegar, mas sem nunca me esquecer de onde vim. Tenho saúde, uma família maravilhosa, os melhores amigos que podia pedir, e, como se isso já nao fosse suficiente, ainda vos tenho a vocês, que me acompanham e apoiam incondicionalmente”, escreveu.

Zé Lopes foi submetido a uma Cirurgia Metabólica de Porta Única. “A minha grande perda de peso deve-se a este processo, aliado à minha força de vontade para me manter focado na alimentação saudável e na prática regular de exercício físico”, partilhou com os seus seguidores.

Esta operação consiste numa abordagem cirúrgica que não deixa cicatriz, como explica a diretora clínica do centro médico que realiza esta técnica. É feita exclusivamente através do umbigo sendo, por isso, totalmente invisível aos olhos de quem o vê. "Permite que três dias após a cirurgia esteja na praia e que ninguém saiba que fez este procedimento", pode ler-se no site do centro.

