Professora foi acusada de violar aluno de 12 anos. Agora, diz estar grávida do adolescente

Uma professora de 38 anos de uma escola no Tennessee, Estados Unidos, foi detida sob acusação de violar um aluno de apenas 12 anos. Agora, uma chamada telefónica, gravada e apresentada em tribunal pelos procuradores responsáveis pela acusação, revela a docente a contactar a vítima e a informar que está grávida, como avançou a estação televisiva Action News 5 .

“Tenho de contar-te uma coisa que é grave e importante, e que te diz respeito”, terá escrito numa mensagem, de acordo com a Fox13 Memphis. “Isto foi um erro, este é o meu fardo”, terá escrito noutra mensagem. “Meu Deus, apaga este número, por favor, não me deixes em apuros”, escreveu ainda.

Entretanto, numa chamada que foi gravada pelo rapaz e pela sua mãe, a professora disse: “Nunca mais vais ouvir falar de mim. Mas, por favor, não digas nada. Estou sob muito stress e estou sempre com muito medo", implorou. “Tentei contar-te. Quando nascer parecido contigo, não precisamos mais de falar. Apenas, por favor, por Deus, diz-me que não vais dizer nada. Nunca mais falo contigo”, disse. “Eu vou criar este bebé. Eu posso fazer isso…”, disse ainda.

Alissa McComon, mãe de dois filhos, foi detida a 26 de setembro e libertada sob fiança de 25 mil dólares, tendo ficado impedida de aproximar- se ou contactar com a alegada vítima ou qualquer outro menor além dos seus próprios filhos. Mas, já depois disso, foi novamente detida no dia 28, por ter voltado a perseguir e a assediar o mesmo aluno. A professora terá enviado ao menino uma mensagem a dizer que este “se iria arrepender” por ter feito queixa à polícia e o tribunal decidiu revogar o pedido de fiança e manter Alissa na prisão.

A docente está ainda acusada de ter mantido contactos impróprios com outros rapazes, utilizando videojogos online e redes sociais para comunicar com as crianças, como relatou o Departamento de Polícia de Covington num comunicado citado pela revista People.

O caso desencadeou-se a 24 de agosto, quando Alissa, que dava aulas de língua inglesa e estudos sociais, foi suspensa da sua escola, após queixa de um pai. Reportado à polícia, o caso deu origem a uma investigação que culminou num relatório com várias acusações.