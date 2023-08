Homem conhecido por subir alguns dos prédios mais altos do mundo morre depois de cair de arranha-céus

Um homem de nacionalidade francesa conhecido por subir a alguns dos prédios mais altos do mundo terá morrido depois de ter caído do 68.º andar de um arranha-céus em Hong Kong.

Remi Lucidi tinha 30 anos e estava no topo da torre Tregunter, um prédio residencial, quando caiu. O homem, conhecido nas redes sociais como Remi Enigma, terá sido declarado morto no local, refere o New York Post.

De acordo com fontes oficiais de Hong Kong, Lucidi terá chegado ao local e conseguiu subir enganando o segurança. Quando chegou ao último andar, terá saído para o telhado através de uma janela.

A polícia disse que a última vez que o homem foi visto foi quando bateu na janela de um dos apartamentos, o que fez com que a empregada doméstica contactasse a polícia.

Acredita-se que Lucidi terá ficado preso no exterior do prédio e que bateu na janela para pedir ajuda, tendo acabado por cair.

No local foi encontrada uma câmara com vídeos de Lucidi a subir ao topo de outros edifícios.

No Instagram, Remi costumava partilhar fotos e vídeos de algumas das suas aventuras.