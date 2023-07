Família decidiu viver ‘offline’ na floresta. Agora, foram encontrados todos mortos

Os restos mortais de três pessoas, duas mulheres e um menor de 14 anos, foram encontrados numa zona remota do deserto do Colorado, Estados Unidos, já em estado mumificado.

De acordo com a imprensa norte-americana, as autoridades revelaram, entretanto, que se trata de duas irmãs e do filho de uma delas. As duas mulheres tinham 41 e 42 anos e o jovem tinha 14. Há cerca de um ano terão decididio viver na natureza totalmente desligados do mundo.

Christine Vance, Rebecca Vance e o filho desta terão começado a caminhar em julho do ano passado. O médico legista, citado pelo Colorado Sun, adianta que as causas da morte terão sido desnutrição e exposição a vários perigos.

O legista do condado de Gunnison, , disse ao Sun que a desnutrição e a “exposição aos elementos” provavelmente contribuíram para suas mortes. “Foi um inverno especialmente rigoroso este ano”, explicou Michael Barnes. “Tivemos mais neve do que nos últimos invernos”.

Os corpos estavam “bastante mumificados”, prossegue o especialista, o que significa que provavelmente estiveram lá durante o inverno – possivelmente desde o outono passado.

As autoridades também descobriram pertences pessoais, lonas e um alpendre construído com toras sobre uma fogueira perto do acampamento.