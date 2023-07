Mulher jurou cuidar para sempre do ex-marido que sofreu lesão cerebral grave. E conta com a ajuda do atual marido

Kristen Armstrong vivia um casamento feliz com o namorado de adolescência, quando um acidente de carro lhes veio mudar a vida por completo. O marido, Brandon Smith, sobreviveu quase que por milagre a um desastre de contornos muito graves, em 2008. Acabaria por ficar com lesões cerebrais graves para o resto da vida.

Kristen recorda o telefonema que lhe tirou o chão: “Não sabiam dizer-me se estava vivo ou não”, recorda a norte-americana, de 38 anos, ao site TODAY.com. “Lembro-me de perguntar à minha mãe: 'O que vou fazer se o Brandon for embora?'". A ideia de viver sem o marido, com quem era casada há oito anos e que considerava o seu “pilar”, aterrorizava-a.

Após dois meses em coma, e apesar dos alertas dos médicos de que Brandon não seria a mesma pessoa caso acordasse, Kristen manteve a esperança de reencontrar o marido como o conhecera. Mas, os clínicos não se enganaram. Brandon saiu do coma com inúmeras sequelas do traumatismo e nunca mais foi o mesmo. Teve de ser internado numa instituição, pois passou a necessitar de cuidados constantes. “Todas as manhãs eu acordava e era inundada por uma onda de tristeza. Ele era a minha alma gémea, o meu melhor amigo”, conta Kristen. "Eu vivi um luto por uma pessoa viva, e isso foi muito complicado e solitário."

Com 24 anos, Kristen sonhava ainda ser mãe e acabou por decidir pedir o divórcio, mas prometeu a si mesma que cuidaria de Brandon até ao fim dos seus dias, e deu início a um processo para passar a ser sua tutora legal.

Kristen acabaria por conhecer James, o atual marido, e voltou a casar em 2015. Desta união nasceram duas filhas, sendo que James já tinha um filho de uma relação anterior. Mas Brandon nunca ficou esquecido e James assumiu com a mulher os seus cuidados. “Trazemos o Brandon para nossa casa todas as semanas e vai connosco a restaurantes”, conta Kristen. “O que torna tudo realmente bonito é o quanto minha família aceitou Brandon como parte da sua família.”

A história foi dada a conhecer pelo Today.com depois de um vídeo no TikTok em que James aparece a dar o pequeno-almoço a Brandon num café e, de seguida, a passá-lo da cadeira de rodas para o carro se ter tornado viral.

Até nos votos de casamento, James declarou que amaria e cuidaria de Brandon. Kristen conta que tanto as filhas como o enteado adoram “o tio Brandon”.