Influencer parou de comer açúcar por 6 semanas. Foi assim que ficou o seu corpo

Muito se fala sobre os efeitos negativos do açúcar. Além do impacto no organismo, há ainda quem garanta que o segredo para uma boa forma física passa por eliminar o açúcar da alimentação. Esta promessa fez com que surgisse um desafio nas redes sociais que passa por eliminar este produto da dieta por 12 semanas.

Karina Irby foi uma das pessoas que aderiu ao desafio. Com mais de um milhão de seguidores, a influencer, designer e dona da marca de moda Moana, eliminou o açúcar refinado da sua dieta e ficou surpreendida com os resultados que viu ao fim de apenas seis semanas.

Na sua página de Instagram @karinairby, a jovem partilhou com os seus seguidores os resultados “claros como cristal” que já conseguia ver a meio do desafio sem açúcar. Na publicação, destacou que a sua barriga já estava a “sentir o amor”, estando menos inchada. Também destacou o facto de se sentir mais motivada e alerta mentalmente.

Em declarações à Women’s Health, o médico Eric Pham do Hospital St. Joseph de Orange, explicou que eliminar os açúcares refinados da deita traz vários benefícios, como melhorar a digestão, diminuir a pressão arterial ou até diminuir os níveis de gordura.

É também aconselhável que se continue a incluir na dieta hidratos de carbono complexos saudáveis, como massa integral ou arroz integral.

Para quem se quer aventurar no desafio de 12 semanas sem açúcar refinado ou até eliminar a substância por completo, fica o aviso de que os primeiros dias podem ser difíceis. Numa primeira fase, pode procurar substituir por edulcorantes, indo depois eliminando-os progressivamente.