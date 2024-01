Pessoas com o peso ideal têm sempre estes três hábitos (sem esforço)

Quantas vezes pensamos sobre as pessoas que nunca ganham peso, mas que não vemos sempre no ginásio ou em dietas, como conseguem manter-se sempre dentro dos valores ideais? A verdade é que, na maioria das vezes, têm hábitos nas suas vidas que fazem com que isto aconteça. E nem se apercebem, conscientemente, que os têm. Simplesmente são assim.

Um artigo do site norte-americano Parade reuniu, de acordo com testemunhos de vários especialistas, os três principais hábitos de quem vive com o peso ideal:

1- Não vivem a fazer dietas da moda e têm sempre uma alimentação sem excessos

Uma característica destas pessoas é a aversão às dietas da moda. A endocrinologista Ana Maria Kausel adverte que estratégias de perda de peso a curto prazo não são eficazes a longo prazo. Por isso, estas pessoas tendem a fazer sempre, ao longo da sua vida, refeições simples e de valor calórico adequado. Ou seja, são consistentes na sua alimentação.

2 - São moderados. Nem sempre, nem nunca

As pessoas que mantêm um peso saudável fazem escolhas alimentares inteligentes. A médica especialista em obesidade Dina Peralta-Reich disse ao Parade que é importante colocar uma "boa energia calórica" no corpo, promovendo ao mesmo tempo uma dieta equilibrada e nutritiva. As pessoas com peso ideal não dizem 'não' ao consumo ocasional de alimentos e bebidas menos saudáveis e são moderadas. Não gostam de radicalismos.

3 - São naturalmente ativos e comem até ficarem satsifeitos

A atenção à alimentação desempenha um papel crucial. A gastroenterologista Michelle Pearlman destaca a importância de se comer com calma até se sentir satisfeito, incorporando hábitos alimentares conscientes e não comendo para lá dessa sensação de satisfação inicial. Além disso, ser fisicamente ativo é um hábito comum entre aqueles que mantêm um peso saudável, mesmo quando não vão ao ginásio e não têm grandes planos de exercício. Podem ter empregos ativos, ter atividades fora da sua vida profissional como jardinagem, caminhar ou passear o cão, com um nível de atividade que é suficiente para se manterem saudáveis.

E a genética?

Embora a genética possa influenciar o metabolismo, os especialistas como o Andrew Peredo e Michelle Pearlman, destacam que a genética não deve ser uma desculpa para os hábitos poucos saudáveis. É sempre possível sermos versões mais saudáveis de nós mesmos, apesar das nossas predisposições genéticas.

Logo, para manter um peso saudável, é essencial evitar soluções de resultado rápido, mas sim adotar mudanças sustentáveis e permanentes na dieta, praticar hábitos alimentares conscientes e incorporar atividade física regular no seu dia. A palavra-chave é moderação.