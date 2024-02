Mercadona mostra como deixar a air fryer impecável com este produto

A air fryer é um aliado de força na cozinha, mas nem sempre limpá-la é o trabalho mais fácil. A correta manutenção do eletrodoméstico é essencial para que esta dure muitos e bons anos e, a pensar nisso, a Mercadona explicou o quão simples pode ser deixar a air fryer a brilhar.

Num pequeno vídeo partilhado no Instagram, a Mercadona mostrou um guia prático para limpar a fundo a air fryer, do tabuleiro à resistência. O segredo para a manter sem gordura está num dos seus produtos: o Tira Gorduras sem espuma Bosque Verde.

Para começar, retire a gaveta da air fryer e a grelha e ponha o spray sem espuma. Co um esfregão macio, limpe e passe por água. Seque com rolo de papel de cozinha. Pegue num pano de microfibras, coloque o Tira Gorduras sem espuma e passe na resistência e na parte de fora da air fryer. Depois remova os resíduos com um pano húmido e seque com papel de cozinha.

Veja no vídeo como fazer a limpeza da sua air fryer. Deixamos só o alerta, antes de avançar, confirme no livro de instruções se pode usar ou não este tipo de produtos na sua air fryer.