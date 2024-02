O cesto da air fryer parece estar sempre sujo? Siga estes 3 truques

A febre mais recente das cozinhas vem acompanhada de alguns inconvenientes. Num aparelho em que tudo se faz, do peixe à carne, dos vegetais aos bolos, é expectável que haja muitos resíduos para limpar. Rapidamente o cesto da air fryer fica sujo e com vestígios de gordura. O que fazer para evitar estar sempre a limpar?

Antes de pensar em limpar, o importante é prevenir na hora de cozinhar. Como se pode ver num vídeo muito útil da conta Realfooding no TikTok, e que foi alvo de um artigo no jornal espanhol El Confidencial, existem dois truques para manter a air fryer menos suja e não precisar de limpá-la com tanta frequência.

O primeiro truque consiste em usar formas de silicone de tamanho adequado para não sujar o cesto. Estas formas suportam temperaturas elevadas e podem ser facilmente lavadas na máquina de lavar louça ou à mão.

Se não tiver estas formas, pode usar recipientes de vidro para forno (pirex) ou criar uma cobertura com papel vegetal húmido, dando-lhe a forma da cesta. Com esse mesmo papel vegetal, pode fazer-se uma aba e passá-la sob os moldes, tornando mais fácil retirar os recipientes quentes, como se pode ver no vídeo abaixo.

O segundo truque é nunca sobrecarregar o cesto da fritadeira de ar, para evitar salpicos de alimentos e gordura, garantindo um cozimento adequado.

Por fim, na hora de limpar a air fryer, o Realfooding recomenda usar limão e bicarbonato de sódio, que ajudarão a remover os restos de comida e a gordura sem danificar o aparelho.

Veja aqui como fazer: