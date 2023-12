Subida alarmante do nível do mar pode deixar esta zona habitacional de Lisboa submersa

Numa altura em que o mundo se reúne na COP28, a cimeira do clima, é apresentada uma nova análise daquilo que poderá ser o futuro dos países se as alterações climáticas continuarem ao ritmo a que estão. Com a subida do nível do mar, as imagens apresentadas mostram que haverá cidades a ficarem completamente submersas.

A poluição que se tem produzido tem provocado eventos climáticos extremos que parece que não vão abrandar. Secas extremas, cheias devastadoras e o degelo têm sido situações cada vez mais comuns que poderão mudar o mundo como o conhecemos. A análise da Climate Central, um grupo de investigação do clima, traduz para imagens aquilo que especialistas têm dito.

A partir de projeções relativas à subida do nível do mar e de informação sobre a elevação de várias cidades, a Climate Central criou modelos que mostram o que irá acontecer caso a temperatura média global suba 1,5 ºC relativamente aos níveis pré-industriais e 3 ºC.

Na imagem de Lisboa, mais concretamente da Torre Galp, pode ver-se o Parque das Nações praticamente todo submerso caso a temperatura suba para 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais. Na projeção, o nível da água vai subindo conforme a temperatura aumenta.

De acordo com um novo relatório da ONU, o planeta encontra-se num caminho que conduzirá para um aumento de 2,9 ºC, muito acima dos 2 ºC estabelecidos no Acordo de Paris de 2015.

Vários cientistas já alertam que o mundo já está 1,2 ºC mais quente do que os níveis pré-industriais e que deverá atingir 1,5 ºC nos próximos anos. Com este aumento da temperatura média global, ecossistemas e seres humanos vão ser impactados. 2023 já poderá ser o ano mais quente de que há registo.

Veja na galeria como poderão ficar alguns dos pontos mais famosos do mundo caso a temperatura média global suba 3 ºC.