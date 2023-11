Um vídeo com um método para remover anéis presos nos dedos ficou viral nas redes sociais. Nas imagens pode ver-se a mão de uma mulher, já bastante inchada e com dificuldades de circulação sanguínea, com uma aliança presa no dedo.

A enfermeira, como referem os autores das imagens, recorre a uma fita de tecido macio e, enrolando-a como se pode ver no vídeo abaixo, consegue fazer escorregar o anel para fora do dedo.

Veja aqui o que fazer caso lhe aconteça o mesmo: