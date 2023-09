Lembra-se das gémeas mais bonitas do mundo? Veja como cresceram!

Foi em 2017 que o mundo ficou encantado com os olhos claros e cabelos loiros das gémeas Clements. Na altura com 7 anos, as irmãs foram carinhosamente chamadas das gémeas mais bonitas do mundo e protagonizaram várias campanhas de moda infantil. Agora com 13 anos, continuam a dar cartas como modelos e influencers.

O nome das irmãs é Ava e Leah Clements, ainda que sejam mais conhecidas como gémeas Clements, e são americanas. Pelo seu percurso e pelo seu ar único, são consideradas as modelos infantis mais conhecidas e de mais sucesso no Instagram.

O percurso das meninas no mundo da moda começou em 2017. Depois de a mãe, Jaqi, ter seguido o conselho de uns amigos e de ter criado a conta de Instagram para as filhas, Ava e Leah começaram a ganhar seguidores e acabaram por assinar contrato com duas agências de modelo.

Hoje, as gémeas mais bonitas do mundo, como foram batizadas pela Internet, já têm uma carreira de sucesso, tendo fotografado para várias grandes marcas. No Instagram, continuam ativas e partilham não só alguns dos trabalhos que fazem, como também o seu dia a dia.

