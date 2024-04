Há uma app que ajuda reduzir o consumo de álcool e a controlar a ressaca. Chama-se Drink Less

Se precisa de reduzir o consumo de álcool e não o consegue fazer sozinho, a app Drink Less pode dar uma ajuda nesse processo. Trata-se de uma aplicação inglesa desenvolvida por investigadores da University College London (UCL) que, através de um estudo, analisaram 5600 britânicos que queriam reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, mas ingeriam em média 70 unidades de álcool por semana – o equivalente a 25 litros de cerveja ou sete garrafas de vinho.

Metade dos participantes na pesquisa da UCL seguiu orientações online do serviço nacional de saúde britânico (NHS), enquanto a outra metade utilizou a app Drink Less. Acompanhados durante seis meses, os utilizadores da aplicação reduziram a ingestão semanal em 39 unidades, enquanto o grupo de controle do NHS reduziu em 37 unidades. O estudo constatou ainda que as mulheres, comparativamente aos homens, foram quem mais beneficiou com a aplicação.

A Drink Less é grátis e monitoriza a ressaca, permitindo fazer registos sobre o humor e a qualidade do sono das pessoas depois de beberem. Além disso incentiva a definição de metas e anotações sobre a quantidade de álcool consumido e o progresso feito pelos utilizadores na redução do consumo de álcool.

A investigação constatou que o serviço fornecido pela aplicação é funcional “tanto em termos de prevenção de possíveis danos à saúde como para a redução de custos para o serviço nacional de saúde do Reino Unido”.

Melissa Oldham, investigadora da UCL e principal autora do estudo, referiu na imprensa britânica que “cerca de 20% da população adulta no Reino Unido bebe álcool em níveis que aumentam o risco de problemas de saúde e a aplicação Drink Less pode ajudar essas pessoas a reduzirem o consumo”. A especialista lembrou também que o consumo de álcool pode levar a muitos problemas de saúde, como cancro e doenças cardiovasculares.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders