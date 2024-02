'Shots' de limão, gengibre e curcuma são uma arma poderosa para a sua saúde

Sabia que pode dar um impulso ao seu sistema imunitário com um shot? Este não tem álcool, claro, e está cheio de ingredientes conhecidos pelas suas excelentes propriedades. Com curcuma, gengibre e limão, é perfeito para tomar logo de manhã.

Basta passar na zona de sumos refrigerados de qualquer supermercado para encontrar estes pequenos sumos de limão, gengibre e curcuma. É por terem ingredientes com propriedades anti-inflamatórias, que apoiam a digestão e que ajudam a aliviar sintomas de gripe e constipação que são apresentados como shots imunitários, explica Samira do blogue Alpha Foodie, que garante que se sente sempre com mais energia depois de beber um destes shots de manhã.

É Samira que explica o quão simples é fazer estes shots que duram entre sete e dez dias no frigorífico. Em alternativa, pode guardar em tabuleiros de gelo no congelador.

Shots de limão, gengibre e curcuma para o sistema imunitário

Ingredientes:

120 de curcuma fresca

140 de gengibre fresco

Dois limões grandes

¼ de colher de sobremesa de pimenta

Modo de preparação

1. Comece por descascar a curcuma e o gengibre com a ajuda de uma colher e coloque num processador de alimentos. Atenção que a curcuma mancha mãos e utensílios e talvez não seja má ideia usar umas luvas

2. Junte o sumo de dois limões acabados de espremer e a pimenta acabada de moer e triture tudo.

3. Como a mistura vai ficar com grumos, é importante coar. Para tal, pegue num coador de algodão – muito usado para bebidas vegetais – e esprema para dentro de uma taça até sair o líquido todo.

4. Divida a quantidade de sumo por garrafinhas de 50 ml, a dose diária recomendada pela bloguer.