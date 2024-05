Adoramos receitas de forno e esta é ótima para aproveitar sobras de arroz

Tem sobras de arroz de frigorífico? Tenho a sugestão ideal para si, um delicioso arroz de forno com queijo de cabra, nozes e presunto.

Ingredientes

350gr arroz agulha cozido;

180gr queijo chèvre ralado;

125gr nozes picadas;

150gr tiras de presunto;

25gr poejo fresco picado.

Preparação

1. Num pirex deite o arroz agulha, o queijo chèvre, as nozes picadas, as tiras de presunto e o poejo fresco picado. Envolva os ingredientes com ajuda de um garfo.

2. Leve ao forno, a 180º, durante 20 minutos.