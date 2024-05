Tem um projeto na área da alimentação saudável? A Fundação Auchan financia

Estão a decorrer as candidaturas para financiamento de organizações sociais que desenvolvam projetos na área da alimentação saudável, uma iniciativa da Fundação Auchan que, até agora, já ajudou 136 organizações e atribuiu mais de 2 milhões de euros.

Este projeto tem como finalidade promover projetos sustentáveis com elevado impacto social, que estimulem o conhecimento e as competências alimentares, criem laços sociais através do combate à desnutrição, e que impactem as zonas de implantação das lojas Auchan, além de envolverem os colaboradores num espírito de parceria e respeito pelas culturas locais.

Podem candidatar-se a financiamento (através da plataforma Auchan) pessoas coletivas nacionais sem fins lucrativos e de natureza privada que integrem a economia social, legalmente constituídas e devidamente registadas. As propostas podem ser de diferentes modalidades desde workshops ou encontros culinários até à organização de refeições para promover a partilha, capacitação da população em situação de vulnerabilidade económica para a importância da alimentação e da origem dos alimentos ou ainda contribuir para projetos de construção ou melhoramento de jardins, hortas ou quintas, entre muitos outros formatos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders