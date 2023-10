O azeite está caríssimo! Impeça que a sua família deite em demasia no prato com este truque

Se sofre quando cai demasiado azeite no prato ou na panela, então temos uma dica para si. Há um truque muito simples que vai fazer toda a diferença. Partilhado nas redes sociais, o vídeo que mostra o que fazer para controlar a quantidade de azeite já conta com mais de 20 milhões de visualizações.

A dica é da Sorrialista e é muito simples. Na sua conta de Instagram, a influencer mostrou como uma pequena mudança na garrafa de azeite faz toda a diferença na hora de o servir.

Parece que a tampinha interior da garrafa que normalmente se põe no lixo transforma-se facilmente num doseador. Para isso, basta virá-la ao contrário, pondo a anilha para baixo, e encaixá-la com cuidado no gargalo da garrafa. Pronto! Já não vai cair azeite em demasia.

Veja no vídeo como este truque é simples e vai fazê-lo poupar muito azeite.