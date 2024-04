OPINIÃO | Big Brother 2024: o fanatismo por Catarina Miranda

A edição mais explosiva do Big Brother continua a surpreender semana após semana. Mas há uma coisa que já não me surpreende: o fanatismo do público. Numa altura em que o Big Brother começa a ganhar grandes proporções, e assemelha-se cada vez mais ao Big Brother Brasil, eis que surge o fanatismo por um concorrente e estraga tudo o que tem sido conquistado.

A Catarina Miranda continua insuportável, mas verdade seja dita, é implacável e a grande protagonista. Cabe aos concorrentes inverterem a situação e começarem-se a posicionar no jogo. Passarem de atores secundários a principais. A Miranda tem um problema, é que muitas das vezes ultrapassa limites e até regras básicas, o que vale é que o Big é atento e lá a põe no lugar, como aconteceu ontem em plena gala.

O Gabriel é a animação da casa. Traz uma leveza e diversão gigante ao jogo. Contudo é jogador e coloca as garras de fora sempre que é preciso se posicionar no jogo, num jogo que não é para todos. É para concorrentes fortes. Aproveito para falar da dupla David e Gabriel, uma dupla divertida e até amorosa. O David mostra-se uma pessoa muito bem resolvida e sem qualquer medo do que os outros possam dizer.

Se bem se lembram há oito dias a casa ficou dividida em dois grupos, o grupo da Catarina Miranda e o grupo da Catarina Sampaio. Inteligentes foram os concorrentes que se juntaram à Miranda. Porquê? Porque cá fora há um fanatismo com a Miranda, e por isso quem não está com ela, está contra ela, e o público expulsa. A prova disso foi a expulsão de ontem, lá saiu a Sampaio. Uma extraordinária concorrente. Uma coisa é certa, o próximo a sair será do mesmo grupo da Catarina Sampaio, assim serão todas as galas.