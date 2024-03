OPINIÃO | Big Brother - Desafio Final: Os finalistas

A seis dias da grande final ficámos a saber quem são os cinco finalistas do Big Brother – Desafio Final, não é meu top 5, mas é aquele que o público escolheu, por isso está tudo certo, o que não quer dizer que eu concordo. A noite foi de dupla expulsão e emotiva, num regresso às memórias do passado.

A Vina, nesta edição, foi a surpresa das surpresas. Cresceu, e muito, enquanto concorrente. Em muito algum perdeu a postura, e desde o primeiro dia que se soube posicionar no jogo e ser protagonista. A Noélia que nesta edição mostrou a sua nova versão. Opinativa, e mais solta no jogo. Andou muitas das vezes à sombra do Savate, mas mesmo assim conseguiu lugar no top 5. O Savate também é um dos cinco finalistas, o que é certo que ele conseguiu mexer com a casa, se devia de estar na final, isso já é outra conversa. A Bárbara é uma justa finalista, e na minha ótica, a grande vencedora. Uma menina que se conseguiu impor. Soube jogar. Foi educada, e conseguiu sobressair-se num jogo cheio de tubarões. A Ana Barbosa fecha o lote dos finalistas. O que dizer da Ana? Que seja a última edição que participe.

Por ironia do destino a Érica e o André foram os expulsos da noite ontem. A Érica era expectável que saísse, por tudo o que fez no jogo. Não teve as melhores atitudes, e foi perigosa enquanto concorrente. A saída do André surpreendeu-me. Seria um justo finalista, e quem sabe vencedor. Nesta edição esteve mais solto, soube-se posicionar no jogo e deu sempre a sua opinião.

Vina, Ana Barbosa, Noélia, Savate e Bárbara, um será o grande vencedor. Que vença o melhor enquanto jogador, e que não vença aquele que menos jogou.