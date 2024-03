OPINIÃO | Começou a edição explosiva do Big Brother

O Big Brother 2024 já estreou e surpreendeu tudo e todos. A TVI prometeu uma edição explosiva e cumpriu. A gala foi épica e prendeu os espetadores do primeiro ao último minuto. A nova novela da vida real é impactante.

A casa é a mesma das últimas edições, pouco ou nada mudou. Há um novo espaço, o espaço do líder. Este espaço surpreendeu pela decoração exuberante e pelo luxo. Nesta edição, o líder vai ter mais poder, mais destaque, por isso a luta pela liderança será certamente renhida.

Os novos concorrentes são extraordinários. Fez-se história no Big Brother em Portugal. Na casa temos um agente de autoridade, chefes de cozinha, empresários, um ex-BB Angola, uma pessoa não binária, um forcado. Vinte pessoas diferentes. Cada uma com a sua mania. Com os seus tiques. Com o seu fascínio. Vinte pessoas inesperadas que aceitaram entrar na novela da vida real. Concorrentes com temáticas que vão dar muito que falar.

Nesta nova edição os concorrentes ofertaram tanta informação que parece que já vamos com uma semana de programa. Um bom reality faz-se de pessoas, pessoas com conteúdo. Pessoas irreverentes, e os novos inquilinos da casa mais vigiada do país têm os ingredientes perfeitos para uma grande edição.

Tenho de falar-vos do Cláudio. Sim, do apresentador. Já não é novidade que é um grande apresentador e que é o verdadeiro rei dos reality shows em Portugal. É irreverente. Leve. Solto. Com uma energia contagiante. E com humor espetacular.