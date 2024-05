É por isto que deve ter sempre uma tigela com café em pó na cozinha

Do vinho ao café. Guia completo sobre como tirar nódoas difíceis

Para quem é apreciador, há pouca coisa melhor do que uma chávena de café de manhã, depois de almoço, ou até ao final do dia. Mas mesmo para quem não adora o sabor ou até não pode beber por causa da tensão, o café ainda pode ter muita utilidade no dia a dia.

Quer já tenha sido usado ou não, o pó do café podem ter uma grande utilidade na sua cozinha para neutralizar maus cheiros. Uma tigela com o pó em cima da bancada da cozinha ajuda a manter os odores desagradáveis longe e a deixar um aroma agradável a café no ar, refere o site House Digest.

A cafeína contém azoto, um ingrediente que absorve odores. Cientistas do The City College de Nova Iorque descobriram que o café chega a ser eficaz a eliminar o cheiro de esgotos. Por isso, os maus cheiros na cozinha são facilmente eliminados.

O café não é só útil em cima da bancada da cozinha. Também pode ser colocado dentro do frigorífico numa tigela para manter o mau cheiro longe. Se optar pelo pó sem nunca o ter usado para tirar café, pode até colocar dentro de saquetas de chá e espalhar por várias zonas da casa para manter o bom cheiro, como gavetas, armários, dispensa ou até na casa de banho.