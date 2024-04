Adicione este ingrediente ao seu café. Conselho dos médicos

Não importa se é simples, com gelo ou com leite, o café faz parte da rotina matinal de milhões de pessoas um pouco por todo o mundo. A questão é, já parou para pensar qual é o impacto do café no seu coração?

Com a quantidade de café consumida, é normal que já se tenham feitos vários estudos para se analisar se o café faz bem (ou mal) ao coração. E parece que já há provas científicas de que o hábito de consumir esta bebida é positivo para a saúde cardíaca.

O professor assistente de medicina familiar da Universidade do Texas Samuel Mathis explicou à Parade que alguns estudos concluíram que quem bebe café tem menos episódios cardíacos do que quem não bebe. Além disso, o consumo regular da bebida diminui o risco de hipertensão, insuficiência cardíaca e ritmo cardíaco anormal.

A cardiologista Laxmi Mehta acrescentou que o consumo regular de café está associado a um menos risco de diabetes do tipo 2 e de doença de Parkinson, além de que é uma excelente fonte de antioxidantes.

Ainda assim, é possível fazer com que o café seja ainda mais benéfico para o coração. Como? Acrescentando um pequeno ingrediente que provavelmente já tem em casa: a canela.

Ambos os médicos salientam que há estudos que mostram que a canela ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue em pessoas com diabetes do tipo 2. Também pode reduzir o colesterol e os triglicerídeos.

A canela também ajuda o sistema imunitário, diminui o risco de cancro e protege o coração e o cérebro.

Colocar canela no café é uma forma simples de o adoçar sem acrescentar açúcar ou adoçantes que fazem mal ao organismo. Além disso, dá um sabor muito particular à bebida com que tanta gente começa o seu dia.