Vídeo mostra pai desesperado a salvar filho bebé trancado num carro em dia de calor extremo

Um vídeo de um pai a partir desesperadamente o para-brisas para salvar o seu filho bebé que está trancado dentro do carro tornou-se viral. O caso aconteceu no Texas, que está a atravessar uma onda de calor. A criança está bem.

Foi no parque de estacionamento de um supermercado no Texas que a situação se deu. De acordo com a Newsweek, os pais do bebé terão trancado o carro sem retirar as chaves do interior e ainda com o bebé na cadeirinha.

A temperatura local estaria a cerca de 40 graus e por isso o pai agiu rapidamente para tirar o bebé do interior do veículo que iria ficando cada vez mais quente.

No vídeo, vê-se um homem de t-shirt preta e boné a tentar partir o para-brisas com o que aparenta ser um pé-de-cabra. Outro homem surge com outro objeto para ajudar, mas acaba por tirar o pé-de-cabra das mãos da primeira pessoa e bate no vidro. Quando o para-brisas cede, vê-se que tenta abrir a porta do carro por dentro.

O vídeo depois corta para uma outra cena em que se vê o bebé a ser passado para o lado de fora através do buraco no vidro. Não é explicado porque é que as portas não foram abertas e há quem acredite que houve um problema com as fechaduras do carro.

À Newsweek, o sargento Larry Moore, do departamento da polícia local, salientou que o bebé está bem e que foi visto por paramédicos pouco tempo depois de ter sido retirado do carro.

Os Estados Unidos estão a enfrentar uma onda de calor, o que está a levar a polícia a alertar para os perigos de deixar crianças dentro do carro em épocas muito quentes e a recomendar que os pais olhem sempre para o banco de trás antes de trancarem as portas e afastarem-se dos veículos.

De acordo com o sargento Larry Moore, a temperatura de uma criança sobe entre três a cinco vezes mais depressa do que a de um adulto e as situações podem tornar-se perigosas em pouco tempo.