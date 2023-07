Afinal, Rudy não esteve desaparecido 8 anos. Jovem esteve sempre com a mãe

Quando a notícia de que Rudy Farias tinha aparecido depois de 8 anos, toda a gente celebrou. Mas parece que a história não estava bem contada e agora a polícia concluiu que o rapaz, agora com 25 anos, sempre esteve com a mãe, Janie Santana, em Houston.

De acordo com os relatos que surgiram esta semana, Rudy Farias tinha desaparecido em 2015, quando tinha 17 anos. No início de março, tinha saído de casa para ir passear os cães e apesar de os animais terem regressado, o na altura adolescente nunca mais tinha sido visto.

A história aparentou ter um desfecho positivo quando Rudy foi encontrado à porta de uma igreja, a 29 de junho, inconsciente e com alguns ferimentos, mas ainda assim bem de saúde.

O caso despertou a atenção do mundo inteiro e logo nos dias seguintes começaram a surgir dúvidas sobre se realmente Rudy esteve desaparecido desde 2015. A polícia de Houston já veio anunciar que ao contrário do que se achava, o jovem esteve sempre com a mãe.

De acordo com o New York Post, nos oito anos em que se acreditou que Rudy Farias estaria desaparecido, tanto a mãe como o filho prestaram declarações falsas à polícia, dando nomes falsos. Sempre que o jovem era visto em público, Janie Santana dizia que se tratava do seu sobrinho.

Rudy terá saído de casa e terá ficado fora por cerca de 24 horas, tendo voltado no dia seguinte. No entanto, a sua mãe continuou a garantir à polícia que o filho estava desaparecido.

Até ao momento, ainda não foram feitas quaisquer acusações contra Janie Santana ou Rudy Farias devido aos falsos depoimentos prestados ao longo dos anos.