Fim de semana de calor: Portugal em aviso amarelo e laranja devido a temperaturas elevadas

Quase todo o território de Portugal continental vai estar sob aviso amarelo por causado calor no fim de semana, sendo agravado, para laranja, em Lisboa e Setúbal no sábado e em Beja e Évora no domingo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo - o menos grave de uma escala de três - estará ativo a partir das 12:00 de hoje em Faro, Beja, Setúbal e Lisboa, estende-se no sábado (a partir das 12:00) a Portalegre, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Évora e, no domingo, a Vila Real, Porto, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra e Braga.

As persistência de valores elevados da temperatura fará o aviso passar para laranja (o segundo mais grave) a partir das 12:00 de sábado em Lisboa e Setúbal e, no domingo (12:00), em Beja e Évora, mantendo-se ativo pelo menos até às 00:00 de segunda-feira.

A Proteção Civil alertou na quinta-feira para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias, devido à previsão de aumento da temperatura, mantendo o país em alerta amarelo para risco de incêndios rurais.

Também por causa do calor, a Direção-Geral de Saúde (DGS) recomendou na quinta-feira aos peregrinos que participam na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa, que procurem ambientes frescos, bebam água, utilizem protetor solar e optem por refeições leves devido ao aumento das temperaturas previsto a partir de hoje.

Para ajudar os peregrinos a enfrentarem o calor, há uma sistema de nebulização que poderá ser acionado em caso de necessidade durante a missa de domingo, no Parque Tejo, assim como será distribuída água extra para que quem participa na JMJ se mantenha hidratado.

Para hoje, o IPMA prevê uma subida da temperatura máxima, mais significativa nas regiões Centro e Sul, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental durante a tarde, assim como nas terras altas.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 10º Celsius (Bragança) e os 21ºC (Faro) e as máximas entre os 24ºC (Aveiro) e os 36ºC (Faro, Beja e Setúbal).