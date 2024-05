Não são só os passos que contam: saiba quantos minutos deve caminhar por dia para perder peso

Caminhar é a atividade perfeita para quem não aprecia ginásio. É a forma mais económica, acessível e simples de se manter saudável. E, para quando é preciso perder peso, pode mesmo ser crucial. Mas, se durante cinco dias por semana fizer uma caminhada com a duração recomendada, vai conseguir resultados mais rapidamente.

Os especialistas do Runners World asseguram: não há forma de perder peso sem gerar um défice calórico, ou seja, tem de ingerir menos calorias do que aquelas que gasta para forçar o corpo a compensar a diferença com reservas de gordura.

Portanto, se quer perder peso está na hora de comer menos e mexer-se mais. Uma dieta à base de fruta, vegetais, cereais integrais, azeite, peixe e frutos secos, carne branca e um consumo moderado de lacticínios, ou seja, a alimentação mediterrânica por excelência, deve ser o primeiro passo.

O segundo passo prende-se com a atividade física. A caminhada tem importantes benefícios para a saúde, uma vez que melhora a resposta muscular, reduz os níveis de colesterol e glicose, contribui para o controlo da pressão arterial e melhora a função respiratória e intestinal. Além disso, faz aumentar o consumo de calorias e facilita a perda de peso.

Mas quando falamos em caminhada, não falamos apenas de dar passos. Para que a caminhada seja considerada uma atividade física, deve ter atenção ao ritmo. A velocidade média de pelo menos 5 quilómetros por hora é o mínimo para ser considerada uma atividade aeróbica.

Tendo em conta que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda entre 150 a 300 minutos (2h30 a 5 horas) de atividade física aeróbica de intensidade moderada ou vigorosa por semana para todos os adultos.

Logo, de acordo com as contas feitas pelos especialistas do Runners World, apenas 30 minutos por dia em cinco dias por semana fazem com que cumpra esta recomendação.

O site dá um exemplo: uma pessoa com cerca de 70 quilos que faça uma caminhada a ritmo moderado de 5 km/hora, durante meia hora, consegue queimar 150 calorias. Se o fizer cinco vezes ao longo da semana, e se a alimentação não exceder este gasto calórico, pode perder cerca de meio quilo por mês.

Subir e descer escadas também pode ser uma excelente opção. Neste artigo, mostramos como pode fazê-lo.