Para ficar em forma não precisa de mais nada: só 10 minutos e um lanço de escadas

Numa época em que dar preferência aos transportes públicos e andar a pé são reconhecidos como ferramentas valiosas para a saúde pública e a transição ambiental, a questão de subir ou descer escadas tem ganho relevância.

Em declarações ao jornal francês Le Monde, o cardiologista desportivo François Carré disse num artigo publicado ano passado que o hábito de subir escadas traz muitos benefícios para a saúde, associando-o a uma melhoria nos fatores de risco para doenças cardiovasculares.

O mesmo artigo refere que descer escadas também é um exercício eficaz de fortalecimento muscular. Para incentivar o uso de escadas, os arquitetos são cada vez mais desafiados a tornar as escadas mais acessíveis e atrativas.

Mas, além de escolhermos subir e descer escadas por necessidade do quotidiano, como podemos potenciar os efeitos positivos deste hábito? Muito simples: com apenas 10 minutos pode cumprir esta rotina rápida da personal trainer Holly Dolke. “Este treino de escadas pode ser feito em ambientes interiores ou no exterior e combina exercícios cardiovasculares e musculares para queimar gordura e tonificar o corpo”, explica a treinadora no seu canal de YouTube.

Veja agora o vídeo com os exercícios que deve seguir: