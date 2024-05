Cashback: o que é e como usar?

O que é o cashback? Traduzido literalmente, significa “dinheiro de volta”. E é disso mesmo que se trata: quando faz uma compra, uma parte do dinheiro é-lhe devolvida. Pode ser através de depósito na conta associada ao cartão de crédito, num saldo em cartão para descontar em compras futuras ou num vale de compras.

Conheça alguns exemplos e saiba quais os cuidados que deve ter quando usa o cashback.

Que tipos de cashback existem?

O cashback pode assumir várias formas: virtual, financeiro ou social. O cashback virtual é aquele em que o dinheiro é devolvido num saldo em cartão para ser usado em compras futuras. No fundo, “obriga” o cliente a fazer uma nova compra para sentir o efeito do cashback.

No cashback financeiro o dinheiro é depositado numa conta bancária associada ao programa de cashback.

Por fim, no cashback social uma percentagem do valor das compras reverte para causas sociais.

Quanto se pode ganhar com o cashback?

Para explicar quanto pode ganhar com o cashback vamos usar dois exemplos: um através de cartão de fidelidade e outro obtido por cartão de crédito.

Cashback em cartão de fidelidade

Vamos imaginar um cartão com uma anuidade de 10 euros e uma percentagem de cashback de 5%. Se, nesse ano, fizer compras no valor de 300 euros, vai receber 15,50 euros em cashback. No entanto, ainda é preciso descontar o valor da anuidade.

Assim, o ganho líquido será de 5,50 euros (15,50 – 10).

Cashback em cartão de crédito

Neste caso, o cartão tem uma anuidade de 20 euros, TAEG de 15% e percentagem de cashback de 2%. Vamos considerar uma compra de 1.500 euros. Assim, podem acontecer dois cenários.

No primeiro, a compra é paga na totalidade antes de o prazo vencer, pelo que a recompensa é de 30 euros e o ganho líquido é de 10 euros (30 euros – 20 euros de anuidade).

No outro cenário, o cliente não tem condições para pagar o valor de uma só vez e decide fazê-lo em três prestações fixas mensais (capital + juros) e o restante no quarto mês. Assim, temos o seguinte:

Parcela Capital em dívida Juros Capital pago 1.º mês 1.500€ 18,75€ 481,25€ 2.º mês 1.018,75€ 12,73€ 487,27€ 3.º mês 531,48€ 6,64€ 493,36€ 4.º mês 38,12€ 0,47€ 38,12€

Neste caso, o cliente recebeu 30€ de cashback e pagou 58,59€ (20€ de anuidade + 38,59€ de juros).

Cuidados a ter com o cashback

O cashback é um estímulo ao consumo e, por mais atrativa que esta opção possa parecer, é sempre importante ter cuidado para que não tenha o efeito contrário e se torne numa fonte de gastos.

Assim, verifique sempre os custos associados ao cartão usado para o cashback, tais como a anuidade, os juros e outros encargos. Tenha ainda atenção às condições do serviço, pois pode haver valores mínimos de compra, por exemplo.

Saber quais as lojas em que o benefício é válido, comparar ofertas e verificar se existe um prazo para usar o dinheiro devolvido também é importante.

Por fim, lembre-se sempre de controlar os seus gastos e de usar o cashback em compras que efetivamente precisa. Ou seja, evite as compras desnecessárias e por impulso.