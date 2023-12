Crédito consolidado: O que é e como funciona

O crédito consolidado é uma solução financeira que permite juntar vários créditos num só, com melhores condições, refletidas numa prestação mensal de valor mais baixo.

Se está a rever os seus encargos e tem, por exemplo, um crédito automóvel, cartões de crédito e outros créditos ao consumo, a consolidação vai permitir equilibrar o seu orçamento familiar, acabar com dívidas e, na maioria dos casos, pode mesmo deixar-lhe uma margem para direcionar para a poupança.

Assim, as principais vantagens de um crédito consolidado passam por obter uma maior tranquilidade no que diz respeito aos pagamentos e sua gestão, já que vai passar a ter apenas uma prestação, numa só data de pagamento.

Por outro lado, o crédito consolidado também permite reduzir significativamente as suas prestações (em até 60%), e ainda proporciona uma “folga” no orçamento que usa como entender, mas que idealmente deve usar para criar um fundo de emergência, entre outras soluções de poupança.

Apesar de reunir as referidas vantagens, e tal como em qualquer outra decisão financeira, deve procurar o máximo de informação sobre este tipo de crédito, fazer mais do que uma simulação, bem como comparar as várias opções. Quanto à folga orçamental, deve evitar usá-la para novos créditos ou despesas que possam ser consideradas não essenciais.

Como funciona o crédito consolidado?

Para aceder a um crédito consolidado, deve ter a certeza de que não está em incumprimento. Caso tenha falhado o pagamento de uma, ou mais, prestações dos créditos que tem, o seu nome já vai constar da chamada “lista negra” do Banco de Portugal.

Outras das condições base é ter, pelo menos, dois financiamentos, além do crédito habitação, bem como encontrar-se numa situação profissional estável.

Caso esteja numa situação de desemprego ou com mais despesas do que receitas (o que faz com que tenha uma taxa de esforço alta) o pedido de crédito consolidado pode ser recusado. Os bancos vão considerá-lo um cliente de risco. Ainda assim, para avançar com o processo, o banco pode solicitar-lhe algumas garantias, como um fiador, ou que faça um crédito consolidado com hipoteca.

Importa salientar que a taxa de juro do crédito consolidado é, em regra, mais baixa do que a média das taxas de juro de outros créditos. Razão pela qual pode vir a poupar até 60% do valor total das mensalidades e, assim, gerar poupança.

Com a aprovação do crédito consolidado, segue-se a liquidação dos vários créditos, sendo que esta é feita pela instituição financeira.