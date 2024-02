Como descongelar carne e outros alimentos? Estas são as 3 formas mais seguras

Quer seja daquelas pessoas que congela todos os restos de comida ou que apenas põe no congelador os alimentos crus, saber usar corretamente este eletrodoméstico é essencial para garantir que não se correm riscos.

Quando congelamos a comida, estamos a travar o processo de proliferação das bactérias, permitindo assim que possamos consumir os alimentos por mais tempo sem risco para a saúde. Mas para que isto seja realmente assim, é preciso fazer um correto processo de descongelamento, como explica o El País.

Os erros mais comuns a descongelar alimentos

Na hora de descongelar algo, a grande maioria das pessoas apenas retiram os alimentos do congelador, deixando-os à temperatura ambiente durante algum tempo. Apesar de comum, este método pode ser perigoso para a nossa saúde.

Ao deixar o alimento ao ar livre, é possível que as bactérias começam a desenvolver-se e podem até fazê-lo mais rápido porque encontram um ambiente propício para tal.

As três formas mais corretas de se descongelar alimentos

De acordo com os especialistas citado pelo El País, é importante ter paciência na hora de descongelar a comida, já que o processo deve ser feito lentamente.

Com isto em mente, há três formas recomendadas para se descongelar os alimentos sem se pôr em causa nem o produto nem a nossa saúde.

1. No frigorífico

O melhor sítio para se descongelar comida é no frigorífico. Para tal, deve retirar-se o produto do congelador 12 horas antes de o consumir, deixando-o dentro do frigorífico a descongelar. Para acelerar o processo, pode usar-se tábuas de descongelação.

É importante apenas preparar o produto quando este estiver completamente descongelado.

2. Com água fria

Esta opção permite acelerar um bocadinho o processo de descongelação e é muito simples.

O primeiro passo, é assegurar que o alimenta está perfeitamente embrulhado em plástico para que não entre em contacto direto com a água. Encha uma taça com água fria – não quente – e deixe o alimento lá dentro. Mude a água a cada meia hora.

Dependendo do que estiver a descongelar, em cerca de três horas poderá ver resultados.

3. No microondas

É a forma mais rápida de se descongelar alimentos embora muitas pessoas não sejam fás deste método.

Idealmente, use a função para descongelar que deverá estar no microondas. Use recipientes aptos para este pequeno eletrodoméstico. Leve o alimento a descongelar por dois minutos, veja como está ao fim desse tempo e, se for necessário, volte a colocar mais dois minutos. Repita o processo o número de vezes que forem necessárias.

Se quiser descongelar pão no microondas, o método é ligeiramente diferente. Envolva o pão congelado num pano limpo e leve ao microondas juntamente com uma chávena de água.