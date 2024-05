Conheça as companhias aéreas com os melhores preços em classe executiva

A experiência de viajar em classe executiva tem um atrativo. As vantagens são inúmeras desde o conforto acrescido na viagem propriamente dita, até à simplificação do processo de check-in, acesso a lounges exclusivos e entretenimento de primeira classe a bordo. No entanto, pelos custos envolvidos, viajar em classe executiva não está ao alcance de todos.

Para contrariar a ideia de que desfrutar de todos os confortos do luxo da classe executiva durante um voo implica despesas exorbitantes, a Holidu, o portal de reservas para casas de férias, analisou a diferença de preços entre a classe económica e a classe executiva oferecida em mais de 30 das principais companhias aéreas de todo o mundo e determinou qual a que oferece a melhor relação qualidade/preço.

Segundo o estudo da Holidu, em todas as companhias aéreas do estudo, viajar em classe executiva é, em média, 250% mais caro do que voar em classe económica. Quatro das dez principais companhias aéreas são asiáticas e quatro são europeias; apenas uma companhia aérea africana (Air Algerie) e uma companhia aérea americana (American Airlines) estão entre as dez primeiras.

A rota com a menor diferença de preços entre os bilhetes em classe económica e executiva no estudo foi o voo da Iberia de Madrid para Atenas, com bilhetes a custar 530 e 656 euros, respetivamente. Já a rota com a maior discrepância de preços é o voo da Etihad Airway de Abu Dhabi para Muscat, com uma diferença de 1271% entre a tarifa de 56 euros em classe económica e a tarifa de 771 euros em classe executiva.

A Hainan Airlines, a Aer Lingus, a Air India, a KLM, a Emirates e a Etihad Airways apresentam uma maior diferença de preços entre a classe económica e a classe executiva nos seus voos de curta distância do que nos seus voos de longa distância.

Conheça as três companhias aéreas que oferecem uma experiência de luxo a um custo mais acessível. Entre todas as companhias aéreas do estudo, a companhia portuguesa TAP ocupa o décimo terceiro lugar.

1. All Nippon Airways (ANA)

A companhia aérea com a menor diferença de preço entre a classe económica e a classe executiva é a All Nippon Airways, também conhecida como ANA. Com sede em Tóquio, a ANA é a maior companhia aérea do Japão. Voa para cerca de 50 destinos no Japão e 32 destinos internacionais na Ásia, Europa e América do Norte, oferecendo classe executiva nos seus voos de curto, médio e longo curso.

Em média, a classe executiva da ANA é apenas 82,22% mais cara do que as suas tarifas económicas, o que, comparado com a média do sector de 250,19%, é bastante impressionante, diz a Holidu. Por exemplo, de acordo com o estudo, o voo de Tóquio para Seul custa 963 euros em classe económica, mas apenas mais 337 euros em classe executiva. Considerando que isto inclui acesso ao lounge, via rápida no ponto de controlo de segurança, assentos dedicados e comodidades mais confortáveis, é certamente uma excelente relação qualidade/preço.

2. Japan Airlines

Em segundo lugar, encontra-se a principal transportadora de bandeira rival da ANA, a Japan Airlines. Também sediada em Tóquio, a companhia aérea opera 220 destinos em 35 países de todo o mundo. Por exemplo, na rota Tóquio-Hanói, voar em classe executiva custa apenas 434,33 euros a mais (1895 euros contra 1460 euros em classe económica), o que não é uma despesa excessiva para o conforto adicional que se obtém nesta viagem de seis horas e meia. Em suma, as companhias aéreas japonesas são a melhor opção quando se quer voar em luxo, mas por menos dinheiro.

3. Asiana Airlines

A fechar o top 3 está outra companhia aérea asiática, a Asiana Airlines. A Asiana Airlines, uma das duas principais companhias aéreas da Coreia do Sul, representa cerca de 25% do mercado aéreo internacional do país. Membro do grupo Star Alliance, está sediada no Aeroporto Internacional de Incheon, em Seul, e opera 14 rotas domésticas e 90 rotas internacionais na Ásia, Europa, América do Norte e Oceânia.

Se voar de Seul para Deli com a Asiana Airlines, a classe executiva é apenas 189,29 euros mais cara do que a classe económica, mas inclui um lugar em cama plana, refeições a bordo e comodidades relaxantes. No geral, voar em classe executiva com a Asiana Airlines será 119% mais caro do que voar em classe económica.

