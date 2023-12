Há uma plataforma de compras que partilha os ganhos com os clientes

Link To Leaders

A Tagpeak, instalada no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC), lançou uma plataforma de compras online que permite ao consumidor receber de volta uma boa parte do valor que gastou.

Fundada por Luís Cabral e Gonçalo Taveira, a plataforma permite aos vendedores darem aos seus clientes uma recompensa financeira com potencial de valorização, ligado a investimentos realizados pela Tagpeak. Dependendo do retorno obtido, essa recompensa poderá ir até 100% do valor de uma qualquer compra, sem risco ou custo para o cliente. Através da plataforma, os utilizadores podem acompanhar a evolução das suas recompensas e resgatar a qualquer momento o valor que lá estiver, diretamente para uma conta bancária.

A Tagpeak aproxima, assim, conceitos como consumo e investimento, possibilita ao consumidor exposição aos mercados financeiros sem custo ou risco e dá às empresas uma nova forma de compensar os seus clientes, podendo estes recuperar uma parte significativa daquilo que gastaram, explica a UPTEC.

"Desde o lançamento do MVP em maio 2023, temos mais de 500 utilizadores e um volume de negócios superior a 30 mil euros", revelou a start-up.

Neste momento, a Tagpeak conta com cerca de 50 marcas parceiras, algumas disponíveis em vários países. Entre elas estão a Alibaba, Auchan, Booking.com, Camper, Centauro Rent-a-car, Conforama, Europcar, JD Sports, Samsung, Sephora, Sportzone, VidaXL, Vilebrequin, entre outras.

Sendo uma plataforma destinada a qualquer consumidor e sem fronteiras, o objetivo é alcançar as marcas mais relevantes para os utilizadores, para que possam obter a recompensa Tagpeak em muitas das suas despesas. A start-up incubada na UPTEC quer atingir a meta do 1 milhão de euro de volume transacionado no primeiro ano e os 100 milhões de euros no quinto ano.

