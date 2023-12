Compras online: Como fazê-lo em segurança?

Fazer compras através da internet é cómodo e rápido. E, atualmente, é até uma forma de evitar as confusões e aglomerados das grandes superfícies.

Mas, à medida que o comércio eletrónico vai conquistando mais consumidores, crescem também as situações de fraude. Por isso, é preciso ter alguns cuidados para fazer compras online em segurança.

Verifique a segurança do site

Existem três questões que um site deve ter para ser considerado confiável: contactos, informação sobre a empresa e dados sobre a sua política de privacidade e segurança.

Além disso, quando abrir o site, repare sempre no link que se encontra na barra de navegação do seu browser. Se, antes do link, estiver o ícone de um cadeado e o url começar por “https://” é sinal de que o site tem um certificado de segurança que garante que os dados enviados do seu computador para o servidor da marca são codificados, correndo assim menos risco de serem utilizados para ações fraudulentas.

Se se trata de uma loja onde nunca fez compras, faça ainda uma pesquisa na internet pelo nome da empresa ou procure informação junto de fóruns. Poderá encontrar comentários de pessoas que possam ter razões de queixa face ao serviço prestado, bem como alguns pormenores sobre a forma como se processam as compras através da plataforma em causa.

Tenha atenção aos custos adicionais

Verifique sempre se existem custos de envio, taxas alfandegárias ou IVA a pagar, para evitar surpresas desagradáveis na hora de fazer o pagamento.

Por exemplo, numa compra realizada dentro dos países membros União Europeia (UE) não são cobrados direitos alfandegários. Mas, há territórios pertencentes à UE que, em termos fiscais, são considerados extracomunitários, estando sujeitos a controlo aduaneiro.

Tratando-se de encomendas enviadas de países fora da UE, como os EUA ou China, pode ser necessário pagar IVA e direitos aduaneiros.

Informe-se sobre os seus direitos enquanto consumidor

Também é importante informar-se sobre os seus direitos enquanto consumidor, no caso de algo não correr como esperava. Assim, procure saber como proceder em caso de reclamações, prazos de garantia, termos e custos de entrega e pagamento, direito de arrependimento e reembolso ou troca de produto.

Por exemplo, sabia que pode devolver um artigo que tenha comprado online no prazo de 14 dias, desde que o fornecedor seja de um Estado-membro da UE? É importante que se informe sobre todos estes aspetos antes de efetuar a compra.

Opte por uma forma de pagamento segura

Na hora de pagar, o melhor é escolher o método mais seguro possível. Nunca deve fornecer dados pessoais ou confidenciais que não sejam absolutamente necessários para realizar o pagamento.

Se possível opte pelo envio à cobrança, em que só paga no momento da entrega, ou então recorra a cartões virtuais do MB Net ou Paypal. Com os cartões virtuais ou com o Paypal não há necessidade de fornecer os dados do seu cartão ao vendedor, tornando assim a compra mais segura.

Guarde todos os comprovativos

Guarde sempre todos os comprovativos do pagamento. Como salvaguarda, no caso de não receber a fatura no formato digital no seu email, faça uma captura de ecrã com os dados da operação.

Além disso, mantenha-se atento ao seu extrato bancário e, caso suspeite de fraude, contacte o seu banco e as autoridades competentes.