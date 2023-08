Crédito para construção: Como funciona?

Tem um terreno e pretende construir uma casa? Tendo em conta os preços médios dos imóveis prontos a habitar, muitas famílias estão a considerar esta hipótese. Se este é o seu caso, mas não tem capitais próprios para suportar este investimento, pode recorrer a um crédito para construção.

Embora o crédito para construção seja também um crédito habitação, este funciona de forma diferente. Neste artigo, fique a conhecer o que deve ter em conta relativamente a este tipo de financiamento antes de dar o passo.

O que é o crédito para construção e como funciona?

Um crédito para construção é, na prática, um crédito habitação, na medida em que a sua finalidade é a construção de um imóvel. No entanto, a forma de financiamento assume caraterísticas diferentes do tradicional crédito para aquisição.

Para começar, a grande diferença do crédito para construção é que este é disponibilizado por tranches à medida que a obra vai avançando e o seu imóvel se vai aproximando do resultado final. O número de tranches varia, sendo que, na maioria dos casos, vai de três a seis. Mas estas são apenas libertadas após as vistorias de um perito à obra.

Outra das grandes diferenças é que no crédito para construção pode beneficiar de um período de carência de capital. Na prática, pode estar dois ou três anos a pagar apenas os juros do seu crédito, enquanto a casa é construída. E este benefício ajuda, e muito, os futuros proprietários a gerir o orçamento.

Que outras condições distinguem este financiamento de um crédito habitação normal?

Como referido, o crédito para construção é concedido por parcelas ao longo da construção do imóvel. Já num crédito habitação tradicional, o financiamento do montante total é concedido apenas no momento da escritura.

Em termos de garantias, estes dois créditos também assumem um modelo diferente. Num crédito habitação tradicional, o imóvel serve de garantia ao banco. No crédito para construção, esta situação não é possível. Afinal, o imóvel está a ser construído com o valor financiado. Logo, é o terreno (e tudo o que se encontra nele) que serve como garantia.

Por fim, as condições de financiamento são diferentes num crédito para construção e variam muito de instituição para instituição. Logo, pode encontrar bancos com montantes máximos de financiamento entre 80% e 90%, taxas de juro diferentes e prazos do contrato bastante distintos.

Contudo, nos empréstimos para construção, alguns bancos financiam 90% da avaliação do terreno e do projeto. Caso precise de financiamento para adquirir um terreno juntamente a um crédito para construção, existem instituições que financiam 80% do valor do terreno e podem financiar 100% da construção do imóvel.

O que deve ter em consideração antes de pedir este crédito?

Antes de ponderar recorrer a um crédito para construção, é aconselhável que primeiro reúna as seguintes condições:

- Tenha capitais próprios correspondentes a 10 a 20% do custo total da construção;

- Em alguns bancos a primeira tranche só é libertada após a obra ter início. Assim, precisa de ter um montante adicional em capitais próprios.

- O terreno deve ter viabilidade para construção. Se tiver um projeto aprovado pela Câmara Municipal, todo o processo é mais simples de concretizar.

- Verificar toda a documentação do terreno. Peça o Plano Diretor Municipal, a certidão de registo predial e a caderneta predial. Desta forma, consegue perceber se o terreno tem ónus ou encargos antes de avançar com o seu crédito.

- Em termos burocráticos, conte com maior demora. Para acelerar o processo, é aconselhável dar início à aprovação da construção no terreno junto da Câmara Municipal.