Mulher dada como morta tenta sair de caixão em pleno velório

Uma mulher de 76 anos, que tinha sido declarada morta por um hospital do Equador, deixou familiares e amigos em estado de choque ao bater no caixão durante o próprio velório, situação que motivou uma investigação do Governo, avançou a Associated Press (AP).

“Assustou-nos a todos”, contou o filho, Gilberto Barbera, à AP. Enfermeira reformada, Bella Montoya deu entrada no hospital na passada sexta-feira, depois de um derrame cerebral e uma paragem cardiorrespiratória. Depois da ausência de resposta às manobras de reanimação, o médico de serviço declarou-a morta, informou o Ministério da Saúde do Equador em comunicado

O filho conta que a mãe estava inconsciente quando foi levada à urgência e que, algumas horas depois de ser assistida, o médico informou que estaria morta e entregou uma certidão de óbito ao filho.

A família tratou da burocracia para o funeral e o velório decorria na sexta-feira quando se começaram a ouvir alguns sons estranhos. “Depois de cerca de cinco horas de velório, o caixão começou a fazer barulho. A minha mãe estava enrolada em lençóis e a bater no caixão e, quando nos aproximámos, vimos que respirava profundamente”, contou o filho à AP.

Apesar de um prognóstico muito reservado, a mulher encontra-se nos cuidados intensivos e uma comissão técnica está agora a investigar a instituição.