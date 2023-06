EUA: Jovem brasileiro elogia cão na rua e acaba morto a tiro

Matheus Gaidos, um jovem brasileiro de 27 anos foi morto a tiro, na rua, na Califórnia, nos Estados Unidos, depois de ter elogiado o cão de um casal. De acordo com a informação divulgada por vários meios de comunicação, o dono do animal não terá gostado da interação, tendo esta acabado em tragédia.

Segundo Correio Braziliense, Matheus Gaidos estava nos Estados Unidos há cinco anos e trabalhava a fazer entrega de flores. Foi enquanto fazia a última entrega do dia, na quarta-feira, 21 de junho, que o jovem terá se cruzado com duas pessoas que passeavam os seus cães.

Matheus, que ia ao telefone com um amigo, terá dito “lindo cão”, interjeição que terá despoletado uma discussão com o dono dos animais, conhecido por andar armado e por ser bastante protetor dos seus bulldogs franceses, refere a ABC 7 News.

Num vídeo captado por uma câmara de segurança, partilhado no Twitter, pode ver-se a interação. Os dois sujeitos parecem trocar algumas palavras, sendo que o dono do animal esbofeteia o jovem entregador. Matheus atira as flores que trazia na mão, fazendo com que a outra pessoa agarre na arma e dispare.

De acordo com as autoridades locais, Matheus terá sido levado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos, tendo falecido. A polícia está a analisar o vídeo divulgado, não tendo feito ainda nenhuma detenção.